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Sociedade

Quinta da Alorna sugere dois vinhos para celebrar a Páscoa

Por: Inês Ribeiro 23 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Com a Páscoa a chegar, a Quinta da Alorna, conhecida produtora da região do Tejo, destaca duas referências da sua linha Reserva das Pedras: o tinto Alicante Bouschet e o branco Fernão Pires. Os vinhos, produzidos a partir de uma única casta, refletem o terroir da região e prometem acompanhar de forma harmoniosa os pratos tradicionais desta época.

O Reserva das Pedras Tinto, feito com a casta Alicante Bouschet, apresenta uma cor rubi intensa e aromas que combinam frescura com notas de especiarias e um leve toque de chocolate negro. É um vinho recomendado para acompanhar pratos mais robustos da Páscoa, como cabrito assado ou borrego no forno, oferecendo ao mesmo tempo elegância e personalidade. O seu valor é de 20,99€.

O Reserva das Pedras Branco, produzido com Fernão Pires a partir de vinhas antigas na zona da Charneca, em Almeirim, de cor amarelo intenso e aromas suaves de flores brancas, limão e frutas de caroço. Com boa acidez e um toque mineral do solo da região, é um vinho versátil que combina bem tanto com entradas como com pratos de bacalhau e outras receitas tradicionais da Páscoa. Tem igualmente o valor de 20,99€.

Os vinhos da Quinta da Alorna podem ser adquiridos na loja física da propriedade, em Almeirim, aberta diariamente das 10h às 18h, ou através da loja online. Estão igualmente disponíveis em grandes superfícies, incluindo Continente, Pingo Doce, Auchan, Intermarché e El Corte Inglés, bem como em plataformas de comércio eletrónico, como Garcias.pt.

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