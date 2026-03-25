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Sociedade

Páscoa em Benfica do Ribatejo

Por: Redação 25 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo vai organizar um fim de semana diferente para miúdos e graúdos. O objetivo é celebrar a Páscoa com dois dias cheios de animação, tradição e convívio.

No sábado, 28 de março, a partir das 15h no Largo Dr. Moita há uma caça ao ovo para crianças entre os três e os seis anos.

Os mais velhos, com apoio do Agrupamento de Escuteiros 1123, vai haver um peddy paper com a organização a garantir passagem por alguns pontos históricos da freguesia. As atividades de sábado requerem inscrição obrigatória (vagas limitadas).

Depois no domingo e após o sucesso do Mercadinho de Natal, o Mercado de Benfica do Ribatejo vai receber o mercadinho de páscoa, workshop de folar e jogos para toda a família.

O mercadinho vai estar aberto das 9h e até às 17h.

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