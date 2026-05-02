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Região

Por: Daniel Cepa 02 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) anunciou a abertura das candidaturas ao Concurso Nacional de Jovens Agricultores 2026, uma iniciativa que pretende reconhecer e promover projetos agrícolas desenvolvidos por jovens em Portugal, valorizando a inovação, a sustentabilidade e o impacto económico e social no meio rural.

Segundo a CAP, o concurso visa reforçar a importância da renovação geracional no setor agrícola, dando visibilidade a projetos que contribuam para uma agricultura mais competitiva e sustentável. As candidaturas são gratuitas e devem ser submetidas em formato digital através da plataforma oficial do concurso, até ao dia 2 de junho.

O vencedor será anunciado a 8 de junho, durante a conferência “Ser Jovem Agricultor em Portugal”, que terá lugar no CNEMA, em Santarém, no âmbito da Feira Nacional da Agricultura.

O projeto vencedor irá representar Portugal no Congresso Europeu de Jovens Agricultores, que se realiza a 18 de novembro, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, reunindo os melhores projetos provenientes dos diferentes Estados‑Membros da União Europeia.

A CAP deixa o convite a todos os jovens agricultores para participarem, sublinhando a importância do envolvimento ativo das novas gerações na construção de uma agricultura mais inovadora, sustentável e geradora de valor para os territórios rurais.

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