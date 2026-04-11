  • Hóquei Clube Os Tigres quer apoio dos adeptos em Valado dos Frades
Desporto

Hóquei Clube Os Tigres quer apoio dos adeptos em Valado dos Frades

Por: Daniel Cepa 11 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A equipa sénior do Hóquei Clube Os Tigres desloca‑se este sábado, 11 de abril, a Valado dos Frades (Nazaré) para disputar um encontro que, apesar de não ser decisivo, assume grande importância nas contas da manutenção.

Num momento exigente da temporada, o conjunto almeirinense procura somar três pontos fundamentais, que podem revelar‑se decisivos para atingir o principal objetivo da época. A equipa técnica e os jogadores sublinham a importância do jogo e apelam ao apoio dos sócios e adeptos.

O clube convida todos os associados e simpatizantes a acompanharem a equipa nesta deslocação, reforçando a necessidade do apoio nas bancadas como fator motivacional adicional para o grupo.

A saída do Pavilhão Alfredo Bento Calado está marcada para as 15h00, com a partida a ter início às 18h00, frente ao BIR de Valado dos Frades.

O Hóquei Clube Os Tigres acredita que, com o apoio dos adeptos, será possível alcançar um resultado positivo fora de casa e dar mais um passo seguro rumo à permanência.

