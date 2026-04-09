Matías Platero orienta treino com jovens do Hóquei Clube Os Tigres

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O antigo internacional argentino Matías Platero, que terminou a carreira no final da época passada, vai marcar presença no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim, para orientar um treino com os atletas da formação do Hóquei Clube Os Tigres.

O ex‑jogador do Sporting Clube de Portugal, onde conquistou dezenas de títulos ao longo da carreira, vai estar com o clube almeirinense esta quinta‑feira, 9 de abril, numa iniciativa dirigida às camadas jovens.

Durante a sessão de treino, Matías Platero irá partilhar a sua experiência de numerosos anos ao mais alto nível, proporcionando momentos de aprendizagem, conselhos técnicos e contacto direto com a realidade do hóquei de alta competição.