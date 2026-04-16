HC Os Tigres vencem Biblioteca IR e somam mais três pontos

Imprimir

O Hóquei Clube Os Tigres conquistou uma vitória por 4-2 frente ao Biblioteca I.R., em partida referente à 22.ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul, disputada no passado dia 11 de abril, no Pavilhão Amável dos Santos Pereira, em Valado dos Frades.

Num encontro equilibrado e bem disputado, a formação de Almeirim demonstrou maior eficácia ofensiva e capacidade de gestão do jogo, garantindo três pontos importantes nesta fase da competição. Os golos da equipa foram apontados por Francisco Ferreira, autor de dois golos, e Diogo Cortez, que também bisou e teve papel determinante no resultado final.

De acordo com a formação de Almeirim, o destaque vai também para a exibição do guarda-redes Pedro Santos, que realizou uma atuação segura e consistente, contribuindo com intervenções importantes que ajudaram a manter a vantagem no marcador.

Na sequência deste triunfo, a equipa volta a jogar em casa, onde terá pela frente mais um desafio. Os Tigres recebem o S.L. Benfica B, no próximo sábado, dia 18 de abril, pelas 18h00, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.