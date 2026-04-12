Carro vandalizado junto ao cemitério

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“Ontem, entre as 10h e as 12h, durante o funeral da minha sogra, no parque de estacionamento junto ao cemitério, houve alguém sem respeito nenhum que riscou o meu carro dos dois lados”, é desta forma que o proprietário descreve a situação.



O carro apresenta danos significativos das duas portas.



Carlos R. pede ainda que se alguém viu quem provocou estes danos, que contacte as autoridades.