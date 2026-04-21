Atletismo de Almeirim conquista dez medalhas e bate recorde coletivo

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A Secção de Atletismo da Associação 20 Kms de Almeirim destacou-se no passado dia 18 de abril, em Abrantes, ao conquistar um total de dez medalhas no Torneio de Aniversário da Associação de Atletismo de Santarém (AAS) e no Km Jovem Regional. A participação ficou ainda marcada por um novo recorde coletivo nesta última prova.

Com uma comitiva de 26 atletas, o clube apresentou-se em bom plano nas duas competições. No Torneio de Aniversário da AAS, os atletas de Almeirim alcançaram cinco lugares de pódio. Artur Terezan venceu os 400 metros, enquanto Tomás Lopes triunfou nos 300 metros, garantindo também marca de qualificação para os Campeonatos Nacionais de Sub-16. André Xavier assegurou igualmente o primeiro lugar no lançamento do dardo em sub-16. As restantes medalhas vieram através de Abijoth Singh, terceiro classificado no lançamento do dardo em sub-16, e de Tomás Cavaleiro, que terminou na mesma posição no escalão sub-18, também no lançamento do dardo.

No Km Jovem Regional, o Atletismo de Almeirim alcançou o terceiro lugar da classificação coletiva, estabelecendo o melhor tempo conjunto de sempre do clube nesta competição, com 20:36,61. A prestação foi acompanhada por mais cinco medalhas individuais. Bernardo Pereira venceu no escalão sub-18 masculino, enquanto Maria Pia Diniz e Inês Russo alcançaram o segundo lugar em sub-14 feminino. Miguel Batista foi também segundo classificado em sub-14 masculino. Duarte Domingos completou o lote de medalhados com um terceiro lugar em sub-16 masculino.

Os resultados obtidos em Abrantes refletem o investimento contínuo do clube na formação e no desenvolvimento dos seus atletas, assim como a aposta numa prática desportiva inclusiva. A consistência competitiva demonstrada e a melhoria dos desempenhos coletivos reforçam a ambição da equipa em afirmar-se no panorama nacional do atletismo jovem.