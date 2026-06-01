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Desporto

XI Gymfest leva festa da ginástica acrobática ao Pavilhão Alfredo Bento Calado

Por: Inês Ribeiro 01 de Junho, 2026 2 Minutos de Leitura

O Pavilhão Municipal Alfredo Bento Calado, em Almeirim, recebe no próximo dia 13 de junho a 11.ª edição do Gymfest, evento dedicado à ginástica acrobática que promete reunir dezenas de atletas numa noite marcada pela técnica, criatividade e espírito de equipa.

Organizado pela Secção de Ginástica da Associação 20 Kms de Almeirim, o espetáculo tem início às 20h00, com abertura de portas prevista para as 19h30.

Conhecido como a “Festa da Acrobática”, o Gymfest constitui um dos momentos mais aguardados do calendário da modalidade no concelho, proporcionando aos ginastas a oportunidade de apresentarem ao público o trabalho desenvolvido ao longo da época desportiva.

A iniciativa vai reunir atletas de diferentes idades e níveis de formação, num espetáculo que combina elementos de ginástica, dança, expressão corporal e acrobacias, de modo a destacar a evolução técnica dos praticantes e o trabalho desenvolvido pela coletividade ao longo do ano.

A organização convida a população a marcar presença e a apoiar os atletas numa noite que promete ser de talento, energia e equilíbrio. Os bilhetes têm um custo de cinco “pinos” e podem ser adquiridos através da organização.

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