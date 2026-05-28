Câmara de Almeirim quer acabar com ilegalidades no acampamento do Chaparral

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Nos últimos anos, as construções ilegais têm aumentado no acampamento do Chaparral, estando também associados vários crimes a quem lá habita, junto à Zona Industrial de Almeirim. A Câmara Municipal de Almeirim reafirma uma posição firme de fiscalização e controlo no acampamento, após uma operação recente da GNR que detetou construções ilegais e material alegadamente furtado.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, a estratégia passa por “manter uma pressão e fiscalização contínua sobre o acampamento, em articulação com a GNR”, com o objetivo de controlar a população residente e as atividades desenvolvidas no local, evitando o aumento do número de ocupantes.

“A posição da Câmara é, em colaboração com a GNR, manter uma pressão e fiscalização sobre o acampamento, para, por um lado, controlar a população residente, evitando que aumente, e, por outro, controlar as atividades dessa mesma população”, afirma o autarca

A autarquia aguarda também uma decisão do tribunal sobre a reposição da legalidade urbanística das construções em alvenaria existentes no acampamento, uma vez que aquele espaço não permite este tipo de edificação.

A operação da GNR resultou na apreensão de uma arma de pressão modificada e munições em situação irregular, bem como na recuperação de diversos materiais, como cabo de cobre, equipamentos agrícolas e carrinhos de compras. Foram ainda identificadas ligações ilícitas às redes de eletricidade e água e demolidas várias construções ilegais.

No âmbito da ação, foram também recolhidos animais para o canil municipal, garantindo condições de proteção e bem-estar.

A operação contou com o apoio da Câmara Municipal e envolveu várias valências da GNR. Já após esta intervenção, as autoridades regressaram ao local, tendo procedido à demolição de novas construções ilegais entretanto erguidas.

A autarquia considera que a atuação conjunta com as forças de segurança é essencial para garantir o cumprimento da lei e controlar a evolução da situação naquele espaço.