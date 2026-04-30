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Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 30.ABR

Por: Redação 30 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura


“Deixa que os mortos enterrem os seus mortos!” Esta frase de Cristo é, no mínimo, paradoxal. Mas é também sugestiva. E significa: “Deixa cair o que não interessa, não te percas com o que já passou; olha em frente, o que deve contar é o que é construtivo.” A quantas coisas sem futuro, que só deixam tristeza e cansaço, me dedico? Dediquemo-nos ao que é vivo! Deve ser esta a nossa palavra de ordem.
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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