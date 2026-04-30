PARA HOJE / 30.ABR

Imprimir



“Deixa que os mortos enterrem os seus mortos!” Esta frase de Cristo é, no mínimo, paradoxal. Mas é também sugestiva. E significa: “Deixa cair o que não interessa, não te percas com o que já passou; olha em frente, o que deve contar é o que é construtivo.” A quantas coisas sem futuro, que só deixam tristeza e cansaço, me dedico? Dediquemo-nos ao que é vivo! Deve ser esta a nossa palavra de ordem.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt