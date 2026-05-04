Centro de Karaté Amicale Almeirim conquista três pódios no campeonato nacional

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O Centro de Karaté Amicale Almeirim esteve em destaque no Campeonato Nacional da Federação Nacional de Karaté Portugal, que decorreu em Albufeira, nos dias 2 e 3 de maio, ao conquistar três pódios com os três atletas em competição, todos naturais da freguesia de Benfica do Ribatejo.

Duarte Jordão sagrou-se bicampeão nacional em kumite iniciado masculino (-30 kg), enquanto Carlota Batista alcançou o título de campeã nacional em kumite iniciado feminino (-30 kg). Já João Matias Pedro garantiu o terceiro lugar em kumite juvenil masculino (-60 kg), assegurando também um lugar no pódio.

O desempenho evidenciado na competição nacional é apontado como consequência de um processo contínuo de treino, dedicação e superação, valores que têm marcado o percurso destes jovens karatecas.

O clube destaca ainda o papel do treinador, Paulo Sérgio Jordão, também ele ligado à freguesia, cuja orientação e exigência têm sido determinantes na evolução dos atletas e na obtenção destes resultados. Após o apuramento no Regional Centro Sul, a equipa apresentou-se no Campeonato Nacional com ambição, confirmada pelos resultados alcançados.