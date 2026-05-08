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Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 8.MAI

Por: Redação 08 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura


Ouve-se a crítica de que os cristãos são pessoas menores, que não pensam pela própria cabeça e estão sempre à espera do que a Igreja diz. Também há quem pense que obedecer é não ser livre. Ora é precisamente o contrário: a liberdade é a capacidade de obedecer ao que é bem, ao que a consciência e os valores exigem. O contrário não é liberdade, é falta de objectivos e de critérios.
Vasco P. Magalhães, sj
NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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