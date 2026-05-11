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Cultura

Centro Museológico Prof. Doutor Cândido Azevedo inaugurado em Pernes

Por: Daniel Cepa 11 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O novo Centro Museológico Prof. Doutor Cândido Azevedo foi inaugurado no domingo, dia 10 de maio, em Pernes, no concelho de Santarém, reunindo um acervo que documenta cinco séculos de presença portuguesa no Oriente.

O novo espaço museológico resulta da doação do espólio do Prof. Doutor Cândido Azevedo, dando origem à Coleção Cândido Azevedo & Netos, um acervo de elevado valor histórico, cultural e identitário que representa cinco séculos de presença portuguesa no Oriente. A coleção integra artefactos, mobiliário, porcelanas, relógios, pinturas, têxteis e diversos outros objetos que testemunham a ligação histórica de Portugal ao mundo oriental.

Na ocasião, João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, destacou o significado da doação, sublinhando que Santarém fica profundamente devedora ao Prof. Cândido Azevedo e à sua família, pela entrega deste património a Pernes e ao concelho, enriquecendo a memória coletiva e valorizando a história comum.

A inauguração reveste‑se ainda de especial importância por se tratar do segundo centro museológico inaugurado em freguesias rurais no último mês, depois de Alcanede, reforçando uma estratégia de descentralização cultural e de investimento no concelho.

Segundo o autarca, estes investimentos são fundamentais para preservar a história, afirmar a identidade das freguesias, criar novos motivos de visitação e promover dinamismo local, atratividade turística e desenvolvimento sustentável em todo o concelho de Santarém.

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