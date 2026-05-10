  Ginástica: 20 kms volta a conquistar pódios no distrital
Ginástica: 20 kms volta a conquistar pódios no distrital

Por: Redação 10 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A equipa dos 20 kms de Almeirim conquistou vários pódios no Campeonato Distrital deste fim de semana, na Barrosa organizada pela Associação de Ginástica de Santarém.

O par misto Iniciados Base com Madalena Rodrigues e Afonso Godinho conquistaram o título de Campeão Distrital. O par feminino júnior base com Maria Rita Cláudio e Júlia Trindade também se sagraram campeãs distritais.

Depois dem segundo lugar, a equipa almeirinense conseguiu o par feminino juvenil base com Maria Cordeiro e Margarida Sequeira. Também no grupo feminino júnior Base através da Rita Cipriano, Rita Paim e Joana Marques o título de vice campeãs.

“Para além dos brilhantes resultados, ainda conseguimos obter em seis pares grupos participantes, cinco apuramentos ao Campeonato Nacional. Uma vez mais a Ginástica Acrobática a representar a nível nacional”, sublinhou Vanessa Gomes.

