Gustavo do Canto estreia‑se em Taças do Mundo de Triatlo na China

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O triatleta Gustavo do Canto, natural de Almeirim, estreou‑se no passado fim de semana, dias 9 e 10 de maio, em provas da Taça do Mundo de Triatlo, ao competir na etapa de Chengdu, na China.

Na sua primeira participação neste patamar competitivo, Gustavo do Canto concluiu a prova na 45.ª posição, regressando a Portugal com uma avaliação positiva da experiência e objetivos bem definidos para o futuro.

O atleta considerou a estreia “uma boa primeira experiência em Taças do Mundo”, destacando que os segmentos de natação e ciclismo não foram decisivos na corrida, permitindo‑lhe focar‑se numa prestação sólida no último segmento.

“Fico contente por ter conseguido fazer uma corrida competitiva”, referiu, sublinhando que o principal impacto da prova esteve no contacto direto com o elevado nível do circuito internacional.

“Saio da China a saber exatamente no que tenho de trabalhar para discutir este tipo de provas”, afirmou.

Gustavo do Canto participou ainda na prova de estafeta mista, que se classificou em 11º lugar.