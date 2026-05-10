Taekwondo: Open Internacional de Sintra dominado pelos 20 kms

A equipa de taekwondo dos 20 kms de Almeirim entrou em acção, este sábado, no Open internacional de Sintra 2026 que contou com mais de 300 atletas de 43 equipas de Portugal, Espanha e Marrocos. A formação dirigida por Jaime Rosário conquistou muito resultados de relevo.
Por equipas, os 20 kms de Almeirim foram os grande vencedores no sector masculino e ficaram em segundo nas mulheres.
Resultados individuais da equipa
Seniores
Femininos
Patrícia Salgueiro -46 Kg 1°
Carolina Godinho -46 Kg 2°
Sofia Santos -49 Kg 3°
Beatriz Miguel -53 Kg 2°
Masculinos
António Almeida -68 Kg 2°
Pedro Costa -74 Kg 1°
João Costa -80 Kg 1°
Sub 21
Femininos
Carolina Godinho -46 Kg 2°
Lara Brazao -46 Kg 2°
Sofia Santos -49 Kg 1°
Masculinos
Ravi Silva -54 Kg 2°
Tiago Duarte -63 Kg 2°
Antonio Almeida -68 Kg 2°
Pedro Costa -74 Kg 1°
João Costa -80 Kg 1°
Juniores
Miguel Ferreira -45 Kg 3°
José Correia -48 Kg 2°
Ravi silva -55 Kg 1°
Henrique Mourão -59 Kg 2°
Tiago Duarte -63 Kg 3°
Cadetes
Femininos
Lara Simões -41 Kg 2°
Ana Pereira -44 Kg 2°
Magda Medeiros -47 Kg 3°
Marta Diogo -51 Kg 2°
Maria Moniz -55 Kg 2°
Cecília Ferrinho +59 Kg 3°
Masculinos
Martim Figueiredo -41Kg 5°
Diogo Marques -41 Kg 5°
Daniel Yang -45 Kg 9°
Santiago Santos -49 Kg 5°
Manuel Ribeiro -49 Kg 3°
Miguel Almeida -61 Kg 2°