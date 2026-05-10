U. Almeirim quase ganha ao Sporting

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O U. Almeirim recebeu e só sofreu o golo do empate, diante do Sporting, já nos descontos do Jogo da 12.ª jornada do Nacional da II Divisão de Juvenis.



A equipa unionista entrou praticamente a ganhar e com muitas oportunidades para dilatar o resultado, mas num lance a terminar a primeira parte, o Sporting acaba por empatar o jogo.

Na segunda parte, o U. Almeirim voltou a equilibrar o jogo e a ter várias oportunidades para se adiantar no resultado e num desses lances os jovens do U. Almeirim marcaram um bom golo, colocando o resultado em 2-1.

Já no tempo de descontos, o árbitro deu seis minutos, a aí o Sporting conseguiu chegar ao empatar o jogo num resultado que soube manifestamente a pouco para os ribatejanos.

No final do jogo, fica um sabor agridoce porque ficou claro que o U. Almeirim podía ter vencido o Sporting no Dom Manuel de Mello.