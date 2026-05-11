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Sociedade

Ricardo Catarro vence prémio internacional de fotografia analógica

Por: Daniel Cepa 11 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O fotógrafo Ricardo Catarro, natural de Almeirim, foi distinguido como vencedor na categoria Best Analogue Photo do Way Up North Photo Contest, concurso internacional integrado no encontro Way Up North, realizado em Viena e considerado um dos mais prestigiados da área da fotografia de casamento e storytelling visual.

O prémio distingue uma fotografia analógica selecionada entre centenas de candidaturas internacionais. “Todos os anos, o Way Up North lança um concurso em que se pode concorrer a várias categorias. Eu concorri com esta fotografia para melhor fotografia analógica e foi uma das escolhidas”, afirma Ricardo Catarro.

Sobre o significado pessoal do prémio, o fotógrafo sublinhou o percurso que o levou até à fotografia analógica: “Vim do digital, cresci no processo, e este reconhecimento no analógico sabe diferente, por tudo o que carrega comigo”.

Para além desta distinção, Ricardo Catarro voltou ainda a ser finalista da categoria Story of the Year, pelo segundo ano consecutivo, uma das categorias mais exigentes do Way Up North, dedicada à narrativa visual completa de um casamento.
Sobre este reconhecimento, destacou o valor atribuído pelos seus pares: “Este também é especial, porque desde 2024 que os meus pares me reconhecem como um bom contador de histórias”.

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