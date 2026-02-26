Prémio “Melhor Companheiro” distingue três alunas na Festa da Juventude do Rotary Club de Almeirim

Shopping cart

Por: Inês Ribeiro 26 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Iara Rocha, do Agrupamento de Escolas de Almeirim, Mariana Simões, do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim, e Maria do Carmo Oliveira, do Agrupamento de Escolas de Alpiarça, foram as vencedoras do prémio “Aluno Melhor Companheiro”, atribuídos na quarta-feira, dia 25 de fevereiro, na edição anual da Festa da Juventude promovida pelo Rotary Club de Almeirim.

A cerimónia decorreu pelas 18h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de Almeirim e reuniu alunos, professores, autarcas e representantes do movimento. As três premiadas receberam um voucher no valor de 75 euros válido para material escolar.

Além desta distinção, foram também entregues várias bolsas de estudo a alunos do concelho de Almeirim, como reconhecimento do mérito académico e como incentivo à continuidade dos estudos.

Marcaram presença nesta edição da Festa da Juventude Armando Barreira, presidente do Rotary Club de Almeirim, Paulo Martins, governador, Benedita Barreira, presidente do Interact, e Inês Silva, antiga presidente do Interact, entre outros convidados.

Na sessão, o governador Paulo Martins, salientou a importância do trabalho desenvolvido pelo movimento. “Quando falamos do impacto do Rotary nas nossas vidas, é muito gratificante ouvir testemunhos de alunos ou de antigos participantes que hoje estão na vida profissional ativa e que reconhecem o papel determinante do clube no seu percurso, sobretudo num contexto em que os desafios são cada vez maiores”, referiu.

Durante a entrega dos prémios, o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, felicitou os alunos distinguidos com bolsas de estudo e as alunas premiadas com o título “Aluno Melhor Companheiro”. “Quero aproveitar para dar os parabéns a todos os premiados, são um exemplo para toda a comunidade escolar”, destacou.

A iniciativa integrou ainda vários momentos musicais protagonizados por alunos e professores, contribuindo para um ambiente de celebração e partilha.

O prémio “Aluno Melhor Companheiro” resulta de uma escolha feita pelos próprios colegas e pelos diretores de turma, de acordo com critérios previamente definidos e alinhados com os princípios rotários, que valorizam o companheirismo, a ética e o serviço à comunidade.

