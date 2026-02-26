Prémio “Melhor Companheiro” distingue três alunas na Festa da Juventude do Rotary Club de Almeirim

Imprimir

Iara Rocha, do Agrupamento de Escolas de Almeirim, Mariana Simões, do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim, e Maria do Carmo Oliveira, do Agrupamento de Escolas de Alpiarça, foram as vencedoras do prémio “Aluno Melhor Companheiro”, atribuídos na quarta-feira, dia 25 de fevereiro, na edição anual da Festa da Juventude promovida pelo Rotary Club de Almeirim.

A cerimónia decorreu pelas 18h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de Almeirim e reuniu alunos, professores, autarcas e representantes do movimento. As três premiadas receberam um voucher no valor de 75 euros válido para material escolar.

Além desta distinção, foram também entregues várias bolsas de estudo a alunos do concelho de Almeirim, como reconhecimento do mérito académico e como incentivo à continuidade dos estudos.

Marcaram presença nesta edição da Festa da Juventude Armando Barreira, presidente do Rotary Club de Almeirim, Paulo Martins, governador, Benedita Barreira, presidente do Interact, e Inês Silva, antiga presidente do Interact, entre outros convidados.

Na sessão, o governador Paulo Martins, salientou a importância do trabalho desenvolvido pelo movimento. “Quando falamos do impacto do Rotary nas nossas vidas, é muito gratificante ouvir testemunhos de alunos ou de antigos participantes que hoje estão na vida profissional ativa e que reconhecem o papel determinante do clube no seu percurso, sobretudo num contexto em que os desafios são cada vez maiores”, referiu.

Durante a entrega dos prémios, o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, felicitou os alunos distinguidos com bolsas de estudo e as alunas premiadas com o título “Aluno Melhor Companheiro”. “Quero aproveitar para dar os parabéns a todos os premiados, são um exemplo para toda a comunidade escolar”, destacou.

A iniciativa integrou ainda vários momentos musicais protagonizados por alunos e professores, contribuindo para um ambiente de celebração e partilha.

O prémio “Aluno Melhor Companheiro” resulta de uma escolha feita pelos próprios colegas e pelos diretores de turma, de acordo com critérios previamente definidos e alinhados com os princípios rotários, que valorizam o companheirismo, a ética e o serviço à comunidade.