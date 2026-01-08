Galeria Municipal de Almeirim acolhe exposição de fotografia de Luís Barata Dias

Imprimir

A Galeria Municipal de Almeirim vai acolher, entre os dias 9 de janeiro e 27 de fevereiro, a exposição de fotografia “Linhas Inorgânicas – Arquitetura Minimalista”, da autoria de Luís Barata Dias.

A mostra propõe uma reflexão visual sobre a arquitetura contemporânea, explorando formas, volumes e cores através de uma abordagem minimalista. O trabalho fotográfico de Luís Barata Dias destaca a simplicidade das linhas e a força estética dos espaços construídos, revelando a beleza da arquitetura despida de excessos.

A inauguração da exposição está marcada para sexta-feira, dia 9 de janeiro, às 15h00, na Galeria Municipal de Almeirim, sendo a entrada livre ao público.