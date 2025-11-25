Vandalismo: Campo do Sporting transformado para rally

Imprimir

O espaço relvado do Campo do Sporting, em Fazendas de Almeirim, foi alvo de atos de vandalismo no último fim de semana. A fotografia de O ALMEIRINENSE mostra o quanto danificado ficou o espaço.

“Espaço que é de todos, pensado para o convívio, lazer e bem-estar da comunidade, foi alvo de atos de vandalismo que em nada dignificam quem aqui vive ou usufrui deste local. Cuidar do que é nosso é um dever coletivo. Estes comportamentos não só causam prejuízos materiais, como ferem o esforço de quem diariamente trabalha para manter este espaço seguro, limpo e acolhedor”, escreveu Joaquim Pereira, o presidente da junta.

O autarca apela ao respeito, à consciência e ao sentido de responsabilidade.

Na semana passada, nos jardins junto à Capela e à Casa Mortuária resgiataram-se outras atos de vandalismo e também árvores partidas no futuro parque junto ao campo de futebol.

“Juntos podemos e devemos proteger aquilo que é de todos”, termina o apelo Joaquim Pereira.