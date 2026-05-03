Chamusca foi palco da diversidade mundial na 10.ª Gala das Nações do FIFCA

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O Cineteatro da Chamusca acolheu ontem, 30 de abril, a 10.ª edição da Gala das Nações, integrada no Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA).

A Gala contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, bem como dos vereadores Rui Ferreira e Lisete Fidalgo, que se associaram a este momento de partilha intercultural.

Ao longo da noite, o espetáculo destacou-se pelo encontro de culturas e tradições, onde a música, a cor, o ritmo e a energia estiveram em permanente diálogo em palco. As comitivas internacionais trouxeram consigo a autenticidade das suas raízes, desde a expressividade das danças da América Latina à elegância das tradições europeias, passando pela intensidade rítmica das culturas africanas e pela riqueza simbólica das expressões asiáticas. Um verdadeiro mosaico cultural que deu vida a um espetáculo dinâmico, envolvente e profundamente representativo da diversidade do mundo.

Nesta edição, a Chamusca acolheu a comitiva internacional da Argentina, cuja presença foi para além das atuações em palco. Ao longo dos últimos dias, o grupo visitou escolas, IPSS e universidades seniores do concelho, promovendo momentos de contacto direto entre culturas e gerações. Esta aproximação reforça a dimensão social e inclusiva do festival, que leva a cultura às comunidades e valoriza a partilha no território.

O ponto alto da programação na Chamusca foi a Gala das Nações, que reuniu em palco grupos provenientes do México, Itália, Lituânia, Polónia, Equador, Guiné, Índia, Eslováquia e Argentina, para além do grupo anfitrião, o Rancho Folclórico Etnográfico e Infantil da Carregueira (RFEIC), que representou Portugal neste espetáculo intercultural.

Como novidade desta 10.ª edição, destaca-se a exposição “Trajes do Mundo, Culturas e Tradições”, uma mostra que valoriza a diversidade cultural através dos trajes tradicionais de diferentes regiões de Portugal e de vários países. A exposição encontra-se patente ao público no Instituto do Vinho e da Vinha (IVV), em Almeirim, até ao dia 11 de maio, e estará também na Biblioteca Municipal da Chamusca a partir de 9 de maio.

Sob o mote “O Mundo Aqui Tão Perto”, a edição de 2026 contou com a participação de seis municípios parceiros da região, Almeirim, Alenquer, Alpiarça, Chamusca, Cartaxo e Coruche, que, em conjunto, transformaram o território num verdadeiro palco de encontro entre culturas.