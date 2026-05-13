Festival Entre Quintas apresentado

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O Festival Entre Quintas é uma parceria entre a Quinta do Casal Branco e a Casa Cadaval, duas das principais casas e lugares com uma história que atravessa séculos e “que assumiram a realização de uma experiência de diálogo entre a música, a arte e enologia emoldurada pela elegância e pela beleza dos espaços envolvente”.

O Festival começou em 2020 nas duas quintas ribatejanas e conta com uma programação que foi revelada esta quarta-feira na Biblioteca do Grémio Literário e se estende de 26 de junho a 5 de julho. O programa resulta da cooperação com a Orquestra de Câmara de Oeiras e Cascais (OCCO) e acontece em dois palcos originais: a Casa Cadaval em Muge e a Quinta do Casal Branco, em Almeirim.

O festival tem início a 26 de junho, pelas 21h30, com a abertura da ópera Armida (Hob.XXVIII12) de Franz Joseph Haydn dirigida por Nicolay Lalov e com o violoncelista Alexander Somov. A primeira das palestras, onde estava prevista a participação de Diogo Ramada Curto, terá lugar no dia seguinte, às 16 horas, e versará a “História dos concheiros de Muge”, apresentada por Célia Gonçalves da Universidade do Algarve.

No mesmo dia, mas pelas 21h30, sucede o recital afro jazz de Stewart Sukuma e Amigos. O repertório inclui temas como Batata Doce, Wulombe, Café, Pangea, Phaphalati, Atravessar, Ginani, Parque de Diversões, Mahuta, Olumwengo, Mourose e Travessia, onde o ritmo assume um papel central e a improvisação surge como uma extensão natural da composição. O concerto abre com Madlha, interpretada apenas por duas vozes, criando um momento ritual e intimista antes da entrada do ensemble. “Uma experiência intensa e envolvente, que transporta o público para uma África sofisticada, rítmica e profundamente viva”, segundo consta do programa.

A programação integral do evento pode ser consultada no site do Festival Entre Quintas.





FOTO: Marta Fraga