Barracas demolidas em nova intervenção da GNR no acampamento de Almeirim

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A GNR de Almeirim voltou a realizar uma nova intervenção na manhã desta sexta‑feira, dia 15 de maio, no acampamento do Chaparral, junto à Zona Industrial de Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, foram demolidas três barracas ilegais, duas das quais tinham sido erguidas após a última intervenção das forças de segurança, realizada há cerca de oito dias. A GNR recuperou ainda uma piscina, duas bicicletas e uma trotinete, alegadamente furtadas.

Os proprietários dos bens recuperados podem proceder à sua restituição mediante prova de propriedade.

A operação contou com o reforço do Posto Territorial de Alpiarça, do Destacamento de Intervenção de Santarém, do Núcleo de Apoio Técnico do Comando Territorial de Santarém, bem como com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim.

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