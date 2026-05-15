Almeirim distingue personalidades e instituições no Dia do Concelho

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A Câmara Municipal de Almeirim entregou nove medalhas na sessão solene que assinalou o Dia do Concelho, a 14 de maio, no Espaço Multiusos de Almeirim – IVV. A cerimónia, pela primeira vez em formato de gala, reuniu homenageados, familiares e convidados numa noite marcada pela emoção, pela gratidão e pelo reconhecimento de décadas de serviço ao concelho.

Para o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, a data tem um peso identitário incontornável.

“A quinta-feira da Ascensão é, para os almeirinenses, muito mais do que uma tradição. É um dia de identidade, de encontro e de afirmação daquilo que somos enquanto comunidade”, afirmou.

Os galardões foram entregues pelo presidente da Câmara Municipal e pelo presidente da Assembleia Municipal, Paulo Guia. A sessão contou ainda com um momento de reconhecimento a 12 funcionários da autarquia que se reformaram no último ano, numa homenagem ao serviço prestado ao município ao longo de décadas.

Entre os distinguidos com a Medalha Municipal de Valor e Mérito – Grau Ouro estiveram figuras da cultura popular, da vida religiosa, do associativismo e do serviço público, refletindo a diversidade daquilo que dá corpo à identidade do concelho.

Natércia Mercê foi homenageada a título póstumo, com a distinção a ser recebida pela filha numa das entregas mais emotivas da noite. Mulher de raízes profundas na terra e no folclore, deixou uma marca duradoura na vida local.

“A minha mãe era uma mulher simples, mas era muito lutadora, um exemplo efetivo daquilo que cada um de nós deve ser enquanto munícipe. Trabalhadora, dedicada à sua terra, às suas gentes, aos seus ricos costumes”, destacou a filha, com a plateia preenchida pelos amigos do folclore que partilharam a vida com a homenageada.

O padre José Abílio Costa, figura incontornável da vida pastoral do concelho desde 1979, deixou uma das intervenções mais marcantes da noite. Falou com serenidade sobre o essencial, “o mais importante são as pessoas”.

Descreveu-se como “um pequeno instrumento para acolher, para ajudar a levantar, para ajudar a olhar para um outro horizonte com esperança”, e deixou uma mensagem sobre a vida que comoveu a sala. “Se faz da vida que o céu é um dom, então ela tem de ser um dom para os outros”, referiu.

Também o padre Bruno Filipe recebeu a mesma distinção. Vincou o caráter coletivo da sua missão e das iniciativas que tem procurado dinamizar.

“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, e este dar a vida não a dou sozinho. Tem sido um tempo de crescimento, fruto da generosidade de tantos outros que vão alinhando, que vão sonhando, que se vão dispondo a construir comigo esta dádiva de vida”, indicou.

Manuel Lourenço foi igualmente galardoado, dedicando a distinção ao rancho folclórico que disse ter sido o centro da sua vida. “Se não fosse o rancho folclórico, eu não estaria aqui. Tudo o que lhe dei, se calhar foi menos do que ele me deu a mim. Fiz sempre tudo com uma entrega total”.

O pastor Jorge Nobre, que está à frente da comunidade evangélica de Almeirim, recebeu o galardão com humildade e fez questão de partilhá-lo com aqueles que representa.

“Esta homenagem é muito pouco minha, é mais da comunidade cristã de Almeirim, conhecidos como os protestantes”, referiu, com orgulho.

A Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo, que celebrou este ano o seu centenário, foi também distinguida com a Medalha Municipal de Valor e Mérito – Grau Ouro. Cem anos de história ao serviço das gentes de Benfica do Ribatejo que, no presente, se traduzem também num trabalho humanitário expressivo.

O representante da coletividade destacou o esforço de apoio aos peregrinos que passam pelo concelho, especialmente na altura do 13 de maio. “Já passaram pela nossa associação, desde o início de maio, mais de 200 peregrinos”, explicou.

Domingos Manuel Martins, figura incontornável da Associação 20 Kms de Almeirim e do atletismo de longa distância no concelho, confessou ter sido surpreendido pela distinção, e ainda mais pela presença da campeã olímpica Rosa Mota, que lhe entregou pessoalmente a medalha.

“Não estava a contar”, admitiu, visivelmente emocionado com o gesto. “Para mim, é um enorme orgulho receber esta medalha”, disse, acrescentando que a considera uma distinção partilhada com todos os que ao longo dos anos deram vida à família dos 20 Kms de Almeirim.

O mérito desportivo teve também lugar de relevo na cerimónia, com uma entrega que ficará na memória de todos os presentes. Sandra Barreiro, almeirinense que representou Portugal em várias ocasiões ao longo de uma carreira de alto nível, recebeu a Medalha Municipal de Mérito Desportivo – Grau Ouro pelas mãos da campeã olímpica Fernanda Ribeiro, uma surpresa que não estava a contar e que a emocionou visivelmente.

No seu discurso, percorreu o caminho desde “aquela menina simples, sem grandes dúvidas sobre o caminho que queria seguir”, que foi construindo uma carreira feita de “coragem, empenho, foco, dedicação e muita resiliência”, sempre guiada pela “vontade genuína de procurar a excelência desportiva” e a certeza de que “tudo vale a pena quando honramos verdadeiramente a nossa essência”.

A noite ficou ainda marcada por uma entrega especial e simbólica, a Medalha Municipal de Mérito Desportivo – Grau Ouro atribuída, em 2022, a Miguel Arsénio, que não pôde recebê-la na altura, foi entregue à sua mãe em seu nome, num momento de reconhecimento tardio mas não menos importante.

O momento de maior carga simbólica da noite ficou reservado para Pedro Ribeiro, distinguido com a Medalha de Honra – Grau Ouro. Com 32 anos de carreira autárquica, da Assembleia Municipal à presidência da câmara, passando pela vereação e vice-presidência, o antigo presidente recebeu o galardão com emoção, admitindo que conhecer a cerimónia de ambos os lados lhe dá uma perspetiva diferente.

No seu discurso, traçou o retrato de uma vida dedicada ao serviço público por convicção e não por obrigação. “Só conseguimos estar nestas funções se gostarmos daquilo que fazemos”, admitiu.

Revelou ter recusado vários convites para outros cargos políticos ao longo dos anos, convicto de que o trabalho autárquico é “a melhor das funções que um político pode ter”, por ser aquela que faz a diferença direta na vida das pessoas.

Recordou com saudade e respeito o seu antecessor José Sousa Gomes, “com ele aprendi a ser autarca e a perceber que esse trabalho está à frente de muitas outras coisas”, e agradeceu a todos os colaboradores que o acompanharam.

“Foi um orgulho enorme poder servir este concelho, que é o meu concelho”, concluiu.

Os funcionários do município que se aposentaram foram também reconhecidos no final da cerimónia pelo seu “profissionalismo e à dedicação ao serviço”.