Santeirim voltou e já arrancou

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Após um interregno de dois anos, o prestigiado Torneio Internacional de Futebol Veterano “Santeirim” está oficialmente de volta e já começou.



Numa edição marcada pelo simbolismo da amizade e da continuidade desportiva, a organização confirma que o evento conta com a participação das mesmas equipas que habitualmente se apresentam nas edições anteriores, reforçando os laços criados entre as cidades de Santarém e Almeirim e a comunidade veterana internacional – Europa e África.



Organizado pela União de Veteranos de Almeirim (UVA) e pela A.C.D.R. Os Tricofaites, com o apoio das câmaras de Almeirim e Santarém, o SANTEIRIM 2026 reafirma-se como um dos maiores eventos de futebol veterano em Portugal.



O regresso em 2026 promete tentar repetir o sucesso de edições anteriores, onde o convívio de culturas, e espirito de veterania, serão tão protagonistas como os golos em campo.

Destaques da Edição de 2026:

Locais de Competição: Os jogos serão distribuídos por recintos emblemáticos como o Estádio D. Manuel de Mello, em Almeirim, a Escola Superior Agrária de Santarém; Estádio Dr. Raul José das Neves em Alpiarça.

“Este regresso não é apenas sobre futebol; é sobre manter viva a chama do Santeirim e honrar o compromisso com as equipas que fazem parte da nossa história”, refere a organização. O torneio voltará a atribuir o Troféu João Chaparreiro, mantendo viva a memória de figuras centrais do desporto local”, destaca a organização.



O evento começou na Quinta Feira de Ascensão com apresentação no salão nobre da Câmara Municipal de Almeirim.