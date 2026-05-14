Europeu: Maria Moniz bateu-se com a melhor do mundo

Por: Redação 14 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Maria Moniz não conseguiu ultrapassar a atleta turca que neste momento é a número 1 do ranking mundial mas defendeu-se muito bem e perdeu o combate por poucos pontos de diferença contra a Melhor atleta Mundial da sua categoria neste momento.

A atleta dos 20 kms de Almeirim na estreia do Campeonato Europeu de Taekwondo 2026 deixou boas indicações para o futuro.



