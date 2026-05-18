Karatecas de Benfica do Ribatejo com pódio no campeonato nacional

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O Centro Karate‑Do Shotokan de Benfica do Ribatejo participou, no passado dia 17 de maio, no 35.º Campeonato da Liga Portuguesa de Karaté Do Shotokan, realizado na Guarda, competição que reuniu cerca de 300 karatecas de todo o país.

A representação do clube alcançou um lugar de destaque, com Mariana Moço a conquistar o 3.º lugar na vertente de kumite feminino, no escalão de iniciados (12/13 anos).

Além do pódio alcançado, competiram ainda os atletas Caetana Silva, Margarida Silva, Rafael Fernandes, Santiago Eduardo e Diogo Midões.