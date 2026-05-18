Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • Karatecas de Benfica do Ribatejo com pódio no campeonato nacional
Desporto

Karatecas de Benfica do Ribatejo com pódio no campeonato nacional

Por: Daniel Cepa 18 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Centro Karate‑Do Shotokan de Benfica do Ribatejo participou, no passado dia 17 de maio, no 35.º Campeonato da Liga Portuguesa de Karaté Do Shotokan, realizado na Guarda, competição que reuniu cerca de 300 karatecas de todo o país.

A representação do clube alcançou um lugar de destaque, com Mariana Moço a conquistar o 3.º lugar na vertente de kumite feminino, no escalão de iniciados (12/13 anos).

Além do pódio alcançado, competiram ainda os atletas Caetana Silva, Margarida Silva, Rafael Fernandes, Santiago Eduardo e Diogo Midões.

Etiquetas Relacionadas:
benfica do ribatejocampeonato nacionaldesportokarate

Notícias relacionadas

Desporto

Fazendense empata e decide campeonato na última jornada

BY-Daniel Cepa 17 de Maio, 2026
Desporto

Paço dos Negros está na final da Liga INATEL de Santarém

BY-Daniel Cepa 17 de Maio, 2026
Desporto

Atletas de Fazendas de Almeirim conquistam dobradinha pela Académica de Santarém

BY-Redação 17 de Maio, 2026
Desporto

Fazendense apela ao apoio dos adeptos frente ao Alcanenense

BY-Daniel Cepa 17 de Maio, 2026
Região

Rui Silva e Tânia Prates são padrinhos da edição dos 20 anos da Corrida das Pontes

BY-Daniel Cepa 17 de Maio, 2026
Desporto

HC Os Tigres desce de divisão

BY-Daniel Cepa 17 de Maio, 2026