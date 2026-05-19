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Sociedade

Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora de Fátima

Por: Redação 19 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Paróquia de Almeirim vai realizar, no próximo dia 30 de maio, sábado, a tradicional Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora de Fátima. A iniciativa tem início marcado para as 21h30 e assinala este ano o regresso da concentração junto à Capela do Lar de S. José, um local com significado especial para muitos fiéis.

A concentração dos participantes acontece pelas 21h15, seguindo depois a procissão pelas ruas da cidade. O percurso terá início na Rua Frazão de Vasconcelos, junto à Capela do Lar de S. José, passando pela Rua Prof. Egas Moniz, Rua dos Aliados, Rua Conde da Taipa e Urbanização das Taipas, terminando na Igreja Paroquial de Almeirim.

A organização, a cargo da Paróquia de Almeirim, convida a população a participar neste momento de fé e devoção, apelando também aos moradores para embelezarem as ruas e as frentes das habitações ao longo do percurso da procissão.

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