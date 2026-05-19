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Santarém a desenhar o futuro: Inovação, Tecnologia e Ambição Nacional

Por: Redação 19 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, recebeu o CEO do Tagus Park, Professor Eduardo Baptista numa reunião de trabalho com a administração do CNEMA, Presidente da CAP, Presidente do IP Santarém e ISLA Santarém IP.

Neste encontro foram traçadas as linhas mestras de um projeto que nasce com uma ambição clara: ser um Centro de referência nacional e internacional.

“Uma manhã de partilha extraordinária e de debate estratégico”, destacou o autarca escalabitano.

“Daqui esperamos fazer sair os eixos fundamentais para captar investimento, atrair talento e colocar a tecnologia a liderar mercados globais. O caminho faz-se com visão de longo prazo, rigor e muita energia. Seguimos focados”, explica ainda João Teixeira Leite.

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