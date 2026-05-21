Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Queimas e queimadas interditas em Almeirim devido ao elevado perigo de incêndio
Sociedade

Queimas e queimadas interditas em Almeirim devido ao elevado perigo de incêndio

Por: Daniel Cepa 21 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A realização de queimas e queimadas está interdita no concelho de Almeirim entre os dias 21 e 26 de maio, na sequência do aumento significativo do perigo de incêndio previsto para os próximos dias.

O aviso foi emitido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Almeirim, que alerta para o agravamento das condições meteorológicas, nomeadamente as temperaturas elevadas e o risco associado à propagação de incêndios rurais.

A medida proíbe qualquer tipo de fogo ao ar livre, incluindo queimadas de sobrantes agrícolas ou florestais, como forma de prevenir a ocorrência de ignições num período considerado crítico.

As autoridades apelam à população para o cumprimento rigoroso das restrições em vigor e para a adoção de comportamentos responsáveis, de modo a evitar situações de risco e proteger pessoas e bens.

Etiquetas Relacionadas:
incendioperigoqueimaqueimada

Notícias relacionadas

Sociedade

Habitação arde parcialmente em Cortiçóis

BY-Daniel Cepa 13 de Maio, 2026
Sociedade

Carrinha furtada encontrada em chamas na Tapada

BY-Daniel Cepa 13 de Maio, 2026
Sociedade

Incêndio no aterro sanitário da Ecolezíria mobiliza Bombeiros de Almeirim

BY-Daniel Cepa 28 de Abril, 2026
Sociedade

Quatro dezenas de operacionais combatem incêndio em eucaliptal em Alpiarça

BY-Daniel Cepa 14 de Outubro, 2025
Sociedade

Anexo de habitação totalmente consumido pelas chamas em Fazendas de Almeirim (c/fotos)

BY-Daniel Cepa 25 de Agosto, 2025
Sociedade

Trabalho com rebarbadora causa incêndio em Fazendas de Almeirim

BY-Daniel Cepa 30 de Julho, 2025