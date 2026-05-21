Queimas e queimadas interditas em Almeirim devido ao elevado perigo de incêndio

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A realização de queimas e queimadas está interdita no concelho de Almeirim entre os dias 21 e 26 de maio, na sequência do aumento significativo do perigo de incêndio previsto para os próximos dias.

O aviso foi emitido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Almeirim, que alerta para o agravamento das condições meteorológicas, nomeadamente as temperaturas elevadas e o risco associado à propagação de incêndios rurais.

A medida proíbe qualquer tipo de fogo ao ar livre, incluindo queimadas de sobrantes agrícolas ou florestais, como forma de prevenir a ocorrência de ignições num período considerado crítico.

As autoridades apelam à população para o cumprimento rigoroso das restrições em vigor e para a adoção de comportamentos responsáveis, de modo a evitar situações de risco e proteger pessoas e bens.