“Rabiscos na Quinta” juntou participantes na Quinta da Lagoalva para workshop de desenho

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A AANA – Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça promoveu, no passado sábado, dia 16 de maio, a iniciativa “Rabiscos na Quinta”, um workshop de desenho realizado na Quinta da Lagoalva, destinado a todos os interessados em explorar a arte de desenhar motivos naturais e arquitetónicos.

A atividade reuniu 25 participantes, entre sócios e não sócios da associação, com diferentes níveis de experiência, desde iniciantes a praticantes mais habituais do desenho. Ao longo da sessão, os participantes tiveram oportunidade de percorrer os espaços da quinta, desenvolver a criatividade e captar, em desenho, os elementos da paisagem e da arquitetura que mais lhes despertaram a atenção.

O workshop foi orientado pela artista plástica Marta Ferreira, que prestou apoio técnico e acompanhamento aos participantes durante toda a iniciativa.

Antes do início da atividade, os participantes foram recebidos com café e bolos oferecidos pela Quinta da Lagoalva, numa ação destacada pela organização como exemplo da disponibilidade e hospitalidade da entidade parceira.

De acordo com a AANA, em nota de imprensa enviada ao Jornal O Almeirinense, a iniciativa terminou com um balanço positivo, tendo os participantes manifestado agrado pela experiência e pela forma como decorreu o evento.

A atividade contou com a parceria da Quinta da Lagoalva e com os apoios da Câmara Municipal de Alpiarça, da Urban Sketchers Portugal e da Urban Sketchers Ribatejo.