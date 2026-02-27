EN 368 reabre ao trânsito entre Tapada e Alpiarça

Imprimir

A Estrada Nacional 368 vai reabrir ao trânsito durante a tarde desta sexta-feira, 27 de fevereiro, no troço entre a Tapada e Alpiarça.

Em nota informativa, o Município de Almeirim adianta que a reabertura acontece “em articulação com o município de Alpiarça” e depois de realizada a vistoria e a reparação dos estragos provocados pela submersão da via, estando agora “reunidas as condições para a sua abertura”.

A autarquia alerta, no entanto, que “ainda existem vias sinalizadas no município”, apelando aos utilizadores para que cumpram a sinalização existente.