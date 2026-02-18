Shopping cart

Sociedade

EN114 entre Almeirim e Tapada reabre ao trânsito

Por: Daniel Cepa 18 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Estrada Nacional 114, no troço entre Almeirim e Tapada, foi reaberta ao trânsito após vistoria técnica e reparação dos estragos provocados pela submersão da via.

Segundo a Câmara Municipal de Almeirim, estão agora reunidas as condições de segurança para a circulação automóvel, embora os trabalhos no local ainda não estejam totalmente concluídos. As autoridades apelam, por isso, a que os condutores circulem com prudência redobrada.

Já a EN368, entre Tapada e Alpiarça, mantém-se encerrada devido à submersão da estrada, não estando para já prevista data para a reabertura.

