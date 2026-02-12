Tapada já não está isolada. Reaberto acesso à ponte D. Luís

Imprimir

A estrada que liga a Ribeira de Santarém à Ponte D. Luís (Tapada) foi reaberta à circulação, deixando assim o lugar de estar isolado.



A abertura desta estrada permite aos moradores de Tapada acederem a suas casas, pois a estrada para Almeirim contínua fechada.

Apesar da reabertura, devido à elevada saturação dos solos, continuam a verificar-se pequenos deslizamentos na escosta adjacente, pelo que se apela à máxima prudência por parte dos condutores.

A Proteção Civil de Santarém mantém a situação sob monitorização permanente, acompanhando a evolução das condições do terreno e garantindo intervenção imediata sempre que necessário.

Recomenda-se o cumprimento rigoroso da sinalização existente e adoção de uma condução defensiva