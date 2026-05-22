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Sociedade

Bombeiros de Almeirim participam no Campeonato Nacional de Trauma e Desencarceramento

Por: Daniel Cepa 22 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Almeirim Rescue Team, dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, está a participar no Campeonato Nacional de Trauma e Desencarceramento, que decorre entre os dias 21 e 24 de maio, em Portimão.

O evento reúne algumas das melhores equipas nacionais na área do salvamento e desencarceramento, promovendo a partilha de conhecimentos, o treino operacional e o aperfeiçoamento técnico em cenários de elevada exigência.

A participação da equipa almeirinense representa mais um passo no trabalho desenvolvido nesta área, sendo fruto da preparação contínua ao longo dos últimos meses.

“Esta participação é mais um passo no nosso compromisso com a formação e a excelência no socorro a vítimas de acidentes rodoviários. Ao longo dos últimos meses temos vindo a desenvolver vários treinos técnicos e operacionais, reforçando competências essenciais para responder a situações de elevada complexidade”, refere a equipa.

Além da participação competitiva, os bombeiros Hugo Silva e João Costa, também dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, encontram‑se em Portimão a integrar a organização do evento, através da Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento (ANSD), colaborando na coordenação e operacionalização da iniciativa.

A presença de elementos de Almeirim, tanto na competição como na organização, evidencia a aposta da corporação na formação e na especialização na área do salvamento e desencarceramento.

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