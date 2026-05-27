Augusto Canário, Belito Campos e Descendentes na Feira de S. Pedro e do Chocalho no Chouto

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O Chouto recebe, entre os dias 26 e 28 de junho, mais uma edição da Feira de S. Pedro e do Chocalho, a feira mais antiga do concelho da Chamusca, numa organização do Município da Chamusca e da União das Freguesias da Parreira e Chouto.

Ao longo de três dias, o certame afirma-se como um espaço de cultura e tradição ribatejana, com música, exposições, atividades desportivas, gastronomia, folclore, artesanato, produtos locais e diversos momentos de animação para todas as idades.

A animação musical conta com os concertos de Belito Campos, Descendentes e Augusto Canário, respetivamente a 26, 27 e 28 de junho. A festa prolonga-se pela noite dentro na tenda S. Pedro, com o DJ Hot Crazy Boy, na sexta-feira, e o DJ L_Barral, no sábado.

A Feira de Levante e Mercado, considerada uma das atrações principais desta festa, tem lugar no domingo, a partir das 08h00.

Os típicos chocalhos de todos os tamanhos e com os mais diversos sons, continuam a ocupar um lugar de destaque, a par das quinquilharias, bugigangas, roupa, artesanato ou fruta, num espaço que continua a afirmar-se como montra das atividades económicas locais.

A Feira mais antiga do concelho da Chamusca

Conta a história que os pastores e boieiros foram os primeiros a juntarem-se nesta aldeia, para procurar trabalho, aproveitando a época de ajuste e troca de chocalhos para o gado. O dia de São Pedro tornou-se o dia do seu encontro, marcado pela troca desses chocalhos.

À sombra dos sobreiros discutiam-se as “comedrias”, definindo-se as condições de trabalho dos pastores responsáveis por guardar rebanhos de ovelhas, cabras e varas de porcos dos seus novos patrões.

Com o passar dos anos, a troca de chocalhos deu lugar a um comércio mais alargado, abrindo espaço a artesãos e comerciantes de utensílios agrícolas e produtos tradicionais. A feira passou então a integrar baldes, púcaros de leite, cardas utilizadas para forrar tamancas e outros artigos ligados ao quotidiano rural da época.

Esta tradição perdura, fazendo da feira a mais antiga do concelho da Chamusca, um evento que ainda hoje celebra as raízes e a cultura local.

O Chouto continua a afirmar-se, no final de junho, como lugar de reencontro das suas gentes. A Feira de S. Pedro e do Chocalho mantém viva uma tradição que atravessa gerações e que continua a renovar o espírito de união e o orgulho nas tradições do mundo rural.