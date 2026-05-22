ULS Lezíria assinalou Dia Nacional contra a Obesidade em Alpiarça

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A Albufeira dos Patudos, em Alpiarça, acolheu no passado dia 16 de maio a primeira edição da iniciativa “Pequenos Passos, Grandes Benefícios”, promovida pela equipa do Centro de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (TCO) da Unidade Local de Saúde da Lezíria, com o apoio da Câmara Municipal de Alpiarça e de vários parceiros.

A iniciativa reuniu utentes, familiares e profissionais de saúde, num ambiente de proximidade e partilha, com o objetivo de incentivar hábitos de vida saudáveis, promover a atividade física e reforçar a importância do bem‑estar ao longo do percurso clínico.

O programa incluiu uma caminhada em grupo pela natureza, simbolizando a mudança gradual de comportamentos, assim como momentos de convívio e partilha de experiências entre participantes. Um dos pontos centrais foi a realização de um workshop de alimentação saudável, com demonstração e degustação de snacks equilibrados.

Na sessão de abertura, a organização deixou uma mensagem centrada na saúde e na qualidade de vida: “Hoje não estamos aqui para falar de peso. Estamos aqui para falar de saúde, de bem‑estar, de partilha e de esperança.”

Um dos momentos mais marcantes da iniciativa foi a partilha de testemunhos de utentes e familiares, que relataram os desafios e conquistas vividos, sobretudo no âmbito de processos de cirurgia bariátrica.

O evento terminou com uma sessão de atividade física dinamizada pelo ginásio 100%, envolvendo os participantes num ambiente de convívio e dinamismo.

Segundo a equipa organizadora, o balanço foi positivo, com destaque para o envolvimento dos participantes e para o impacto da iniciativa na promoção de estilos de vida mais saudáveis, na autoestima e no bem‑estar.