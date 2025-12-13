Shopping cart

Região

Suspeito de incendiar viatura na Ribeira de Santarém fica em prisão preventiva

Por: Daniel Cepa 13 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Um homem foi colocado em prisão preventiva após ter sido detido pela Polícia Judiciária por suspeitas da prática de um crime de incêndio, ocorrido na Ribeira de Santarém.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial no dia 27 de novembro, tendo o Ministério Público requerido a aplicação da medida de coação mais gravosa, que veio a ser decretada pelo juiz de instrução criminal.

De acordo com a investigação, o suspeito terá entrado, em circunstâncias ainda não totalmente apuradas, na posse de um veículo automóvel avaliado em cerca de 13.900 euros, que havia sido furtado por indivíduos de identidade desconhecida, no dia 28 de setembro.

Já na madrugada de 3 de outubro, o arguido terá conduzido a viatura até à Praia Fluvial do Rio Tejo, na Ribeira de Santarém, onde a estacionou. No local, alegadamente utilizou um isqueiro e uma substância acelerante de combustão para atear fogo ao veículo, abandonando depois a zona.

A detenção foi efetuada pela Polícia Judiciária, que continua a desenvolver diligências no âmbito do inquérito.

O processo é dirigido pela 2.ª Secção do DIAP da Comarca de Santarém, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.

