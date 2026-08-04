A incrível história de dois irmãos reencontram-se 27 anos depois durante ida à praia

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Há histórias que parecem escritas pelo destino. Foi o que aconteceu durante uma ida à praia com os utentes e familiares da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, quando dois irmãos que não se viam há 27 anos tiveram finalmente oportunidade de voltar a encontrar-se e abraçar-se.

Tudo começou na véspera da viagem a São Martinho. A instituição recebeu um telefonema de uma mulher que se apresentou como irmã de um dos utentes. Depois de muitos anos sem contacto, tinha finalmente conseguido localizar o irmão e queria saber como estava. A emoção de voltar a encontrá-lo era evidente, mas havia ainda um obstáculo: a distância e a impossibilidade de se deslocar de imediato.

A irmã explicou que vivia precisamente em São Martinho e que esperava visitar o irmão quando o filho regressasse de férias. Foi então que surgiu uma coincidência que acabou por tornar possível um reencontro que parecia difícil de concretizar.

“Amanhã vamos precisamente para São Martinho com os nossos idosos”, perceberam os responsáveis da instituição durante a conversa.

No dia seguinte, a viagem à praia ganhou um significado especial. Depois de 27 anos separados, os dois irmãos voltaram a estar frente a frente. O encontro terminou num abraço que juntou décadas de saudade, memórias e afetos que o tempo não conseguiu apagar.

Para os responsáveis e colaboradores da instituição, o momento foi muito mais do que um simples reencontro familiar. Foi também uma demonstração de que o trabalho desenvolvido com os utentes ultrapassa os cuidados diários e passa pela valorização das relações humanas e dos laços familiares.

“Cuidar vai muito além da saúde, da alimentação ou da higiene. É também aproximar pessoas, devolver afetos, reconstruir histórias e criar oportunidades para que a vida volte a acontecer”, destaca a instituição.

O reencontro acabou por marcar todos os que tiveram oportunidade de o testemunhar. Num dia pensado para proporcionar aos utentes um momento diferente junto ao mar, acabou por acontecer algo ainda mais especial: dois irmãos puderam recuperar, 27 anos depois, um abraço que parecia perdido no tempo.

Um momento de emoção e felicidade que ficará, certamente, na memória de todos os que fizeram parte desta história.