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    Região

    Comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos cessa funções

    Por: Daniel Cepa 08 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O comandante do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, Paulo Dionísio, cessou funções, informou a direção da instituição através de um comunicado divulgado esta semana.

    Segundo a associação, até à nomeação e tomada de posse de um novo comandante, a liderança operacional da corporação será assegurada pelo segundo comandante Fábio Dias, que ficará responsável pela gestão da fase de transição.

    No comunicado assinado pelo presidente da direção, Luís Martins, a instituição garante que o processo decorre com normalidade e sem impactos na capacidade de resposta operacional.

    A direção sublinha que se mantêm os padrões de prontidão e de qualidade que caracterizam o trabalho desenvolvido pelos operacionais da corporação, assegurando a continuidade do serviço prestado à população.

    A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos reforça ainda que a sua missão permanece inalterada, mantendo como prioridades a salvaguarda de vidas humanas, a proteção de bens e o socorro às populações.

    “Cada vida humana continua a ser a nossa prioridade máxima” e “o socorro às populações é um dever contínuo que ultrapassa as individualidades”, destaca a instituição na mesma nota.

    Até ao momento, não foi divulgada informação sobre a data de nomeação do novo comandante.

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