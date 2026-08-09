Segunda-feira, agosto 10, 2026 22:37
    Onde há crise, há esperança

    PARA HOJE / 9.AGO

    Por: Redação 09 de agosto, 2026 2 minutos de leitura


    Se eu vir alguém feliz, acreditarei que há felicidade. Se eu vir alguém da mesma massa do que eu realizado na sua fé, diferente e pacificado a falar de Cristo, seguro porque sabe onde buscar inspiração, então também poderei acreditar nele. A fé transmite-se assim. É o dom, o testemunho que oferece quem vive bem, com alegria, simplicidade e perdão, a sua fé. Esta é a missão inadiável dos pais e dos mais velhos. Mas para isso é preciso, primeiro, reciclar os falsos evangelhos – tristes, legais e medrosos – que trazemos connosco.
    Vasco P. Magalhães, sj
    NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
    365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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