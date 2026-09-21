Terça-feira, setembro 22, 2026 00:24
    Sociedade

    Perseguição à filme termina com detenção

    Por: Redação 21 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    A GNR de Almeirim protagonizou, esta segunda-feira, dia 21 de setembro, uma perseguição a um condutor entre Fazendas de Almeirim e Almeirim, na sequência de uma situação de condução perigosa e falta de habilitação legal para conduzir.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o condutor terá desrespeitado vários sinais de STOP e circulado de forma perigosa, chegando a realizar rotundas em contramão.

    A condução terá colocado em risco outros automobilistas e peões que se encontravam na via, obrigando à intervenção das autoridades e à perseguição do veículo.

    A ocorrência está a ser acompanhada pelas autoridades, devendo o condutor responder pelas infrações em causa sendo presente a tribunal esta terça-feira, dia 22 setembro.

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