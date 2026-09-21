Perseguição à filme termina com detenção

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A GNR de Almeirim protagonizou, esta segunda-feira, dia 21 de setembro, uma perseguição a um condutor entre Fazendas de Almeirim e Almeirim, na sequência de uma situação de condução perigosa e falta de habilitação legal para conduzir.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o condutor terá desrespeitado vários sinais de STOP e circulado de forma perigosa, chegando a realizar rotundas em contramão.

A condução terá colocado em risco outros automobilistas e peões que se encontravam na via, obrigando à intervenção das autoridades e à perseguição do veículo.

A ocorrência está a ser acompanhada pelas autoridades, devendo o condutor responder pelas infrações em causa sendo presente a tribunal esta terça-feira, dia 22 setembro.