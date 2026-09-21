GNR detém 15 condutores por álcool ao volante e oito por condução sem carta

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A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 37 pessoas, a maioria por condução sob efeito do álcool e registou 78 acidentes rodoviários, entre os dias 14 e 20 de setembro, no distrito de Santarém.

Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da GNR refere que as operações tiveram como objetivos “a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária”, assim como a fiscalização de diferentes matérias de âmbito contraordenacional.

Das 37 detenções efetuadas, 15 estiveram relacionadas com a condução sob o efeito do álcool e oito com a condução sem habilitação legal.

Foram ainda detidas cinco pessoas por desobediência, três por permanência ilegal em território nacional, uma por violência doméstica, uma por resistência e coação e outra por abandono de animal de companhia.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a GNR detetou 552 infrações durante a mesma semana.

A falta de inspeção periódica obrigatória foi a infração mais frequente, com 77 casos, seguindo-se 38 infrações relacionadas com o acondicionamento e a disposição da carga e 24 devido a anomalias nos pneus.

Os militares registaram ainda 23 infrações pelo uso indevido do telemóvel durante a condução, 22 por falta de iluminação e sinalização e outras 22 por falta de seguro de responsabilidade civil.

Foram também detetadas 18 infrações por excesso de velocidade, 16 relacionadas com tacógrafos e 13 por falta ou utilização incorreta do cinto de segurança ou dos sistemas de retenção para crianças.

Entre 14 e 20 de setembro, a GNR registou 78 acidentes rodoviários no distrito de Santarém.

Dos acidentes resultaram uma vítima mortal, seis feridos graves e 21 feridos ligeiros, segundo os dados divulgados pelo Comando Territorial de Santarém.

As operações de fiscalização geral resultaram ainda na elaboração de 46 autos de contraordenação.

A maioria, 35 autos, foi levantada no âmbito da legislação policial. Foram também registados sete autos relacionados com o consumo de produtos estupefacientes, dois no domínio da proteção e bem-estar animal e outros dois por infrações à legislação de defesa da floresta contra incêndios.