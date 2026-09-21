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    Desporto

    União de Almeirim, Footkart, Fazendense e Futalmeirim distinguidos no processo de certificação da FPF

    Por: Daniel Cepa 21 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Vários clubes do concelho de Almeirim foram distinguidos no âmbito do processo de certificação de entidades formadoras da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), relativo à época 2025/2026.

    A entrega das placas e dos diplomas decorreu, no sábado, 19 de setembro, durante o XI Encontro do Futebol e Futsal Distrital, realizado no Auditório Andaluz da Universidade Politécnica de Santarém.

    No futebol masculino, a Associação Desportiva Fazendense, a Footkart Escola de Futebol e Karting Associação e o União Futebol Clube de Almeirim receberam a certificação de entidades formadoras de duas estrelas.

    O Futalmeirim – Almeirim Futsal Clube, no futsal masculino, e o União Futebol Clube de Almeirim, no futebol feminino, obtiveram o enquadramento como Centros Básicos de Formação de Futebol (CBFF).

    A certificação reconhece o trabalho desenvolvido pelos clubes na formação de atletas, tendo em consideração diferentes critérios relacionados com a organização, os recursos humanos, as instalações, o acompanhamento médico e escolar e o planeamento da atividade desportiva.

    O encontro contou com a presença do presidente da FPF, Pedro Proença, do presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, do presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, e do vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, Emanuel Campos, entre outras personalidades.

    Além da entrega das distinções relativas ao processo de certificação, o programa incluiu várias intervenções e um momento destinado à assinatura de protocolos.

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