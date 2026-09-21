Segunda-feira, setembro 21, 2026 16:41
    Desporto

    Caminhada Neon ilumina a Raposa a 17 de outubro

    Por: Daniel Cepa 21 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A freguesia da Raposa recebe, no próximo dia 17 de outubro, a Caminhada Neon, uma iniciativa organizada pelo Grupo Desportivo Raposense.

    Os participantes podem optar entre dois percursos, um mais curto, entre quatro e cinco quilómetros, e outro com uma distância entre dez e 12 quilómetros.

    O recinto, instalado junto à sede do GD Raposense, abre às 17h30, com animação musical assegurada pelo DJ Sebastian Lakatos. Às 18h35, realiza-se uma aula de aeróbica dinamizada pelo Fitness Factory.

    A partida da Caminhada Neon está marcada para as 19h00. No final, haverá uma sessão de postura e alongamentos, também orientada pelo Fitness Factory, seguindo-se a continuação da animação musical com o DJ Sebastian Lakatos.

    A organização vai ainda disponibilizar serviço de bar ao longo da iniciativa.

    As inscrições estão abertas até ao dia 27 de setembro e têm o custo de seis euros para sócios do GD Raposense e de oito euros para não sócios. A participação é gratuita para crianças até aos seis anos.

    O kit de participante inclui uma camisola, duas pulseiras neon, pão com chouriço, água, um vale de cinco euros de desconto numa refeição e um vale para uma garrafa de vinho, acompanhado por um desconto de 15% na adega.

    A Caminhada Neon conta com os apoios da Câmara Municipal de Almeirim, da Junta de Freguesia da Raposa e de várias entidades e empresas locais.

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