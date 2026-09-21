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    Desporto

    Gustavo do Canto fecha top 12 na Taça da Europa de Coimbra

    Por: Redação 21 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Gustavo do Canto terminou no 12º lugar da prova masculina de Elite na Taça da Europa de Triatlo de Coimbra, disputada no passado domingo, dia 20 de setembro. Em representação da Seleção Nacional, o atleta almeirinense competiu numa prova que juntou alguns dos melhores triatletas europeus, cortando a meta a 36 segundos do vencedor, o francês Maxime Hueber-Moosbrugger.

    Este resultado tem particular significado: com esta classificação, Gustavo do Canto cumpre o critério de acesso ao nível Desenvolvimento do Projeto Olímpico da Federação de Triatlo de Portugal. O nível Desenvolvimento, destinado a atletas em ascensão, assegura a Gustavo do Canto um plano de acesso a competições e apoios à preparação ao longo da época.

    O Almeirinense está agora de olhos postos no grande objetivo da temporada: na próxima sexta-feira, dia 25 de setembro, disputa o Campeonato do Mundo de Sub-23, no âmbito das World Triathlon Championship Finals, em Pontevedra, Espanha. A prova masculina está marcada para as 17h35 (hora de Portugal continental), num evento em que entram em competição 14 portugueses entre Elites, Juniores, Sub-23 e Paratriatlo.

    A prova de Elites tem como grandes destaques Vasco Vilaça, na liderança do ranking mundial e a discutir o título de campeão do mundo de Elite, e o companheiro de equipa de Gustavo do Canto no CNTN, Ricardo Batista, terceiro no mesmo ranking.

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