Bombeiros de Almeirim chamados a três ocorrências em pouco mais de uma hora

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Os Bombeiros Voluntários de Almeirim foram mobilizados para três ocorrências quase em simultâneo na tarde desta segunda-feira, 10 de agosto, na cidade de Almeirim.

A primeira intervenção ocorreu cerca das 14h30, na rotunda junto ao bloco logístico da Mercadona, onde foi necessária uma operação de limpeza da via após um veículo pesado de mercadorias ter deixado cair uma carga de blocos de betão na estrada.

Cerca das 15h30, os operacionais foram chamados para um incêndio num terreno nas traseiras do posto de abastecimento da Repsol. O fogo foi inicialmente combatido por um popular com recurso a um extintor, sendo posteriormente extinto pelos bombeiros.

Pouco depois, cerca das 15h40, surgiu uma terceira ocorrência. Um incêndio na cozinha de um apartamento na Rua de Coruche, nas proximidades da Repsol, obrigou à intervenção dos meios de socorro. O fogo provocou danos materiais naquela divisão da habitação.

Para responder às três ocorrências foram mobilizados dezenas de operacionais e várias viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.