Jovem de 18 anos sofre ferimentos graves em acidente de trabalho na Adega Cooperativa de Almeirim

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Um jovem de 18 anos sofreu ferimentos graves na manhã desta segunda-feira, 10 de agosto, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido na Adega Cooperativa de Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o trabalhador encontrava-se a realizar trabalhos numa cuba autovaziante quando uma grelha terá cedido, provocando a sua queda. Do acidente resultaram ferimentos graves nos membros superiores e na zona abdominal.

O alerta foi dado às 09h32, tendo sido mobilizados para o local vários meios de socorro. Após o resgate e estabilização da vítima, o jovem foi transportado para o Hospital Distrital de Santarém.

No local estiveram operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por três viaturas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém e uma equipa do CAPIC – Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise do INEM, que prestou apoio aos trabalhadores presentes na adega.

A Autoridade para as Condições do Trabalho deslocou-se ao local para investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente. Também a GNR de Almeirim e o Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana esteve presente. As causas exatas do acidente estão a ser apuradas.

A Adega Cooperativa de Almeirim recorre, nesta altura do ano, à contratação de trabalhadores sazonais para reforçar as equipas durante a campanha da vindima, integrando o jovem este grupo de colaboradores temporários.

